Dramma a Pescara, grotta allagata da una piena e speleologici bloccati: uno è annegato (Di domenica 5 luglio 2020) Erano in 3 in quella grotta, quando una piena li ha sorpresi, bloccandoli. Dalla grotta però, sfortunatamente, non sono usciti tutti sulle proprie gambe. Un geologo 42enne di Arielli (Chieti) ha perso la vita per annegamento. I suoi due compagni son stati tratti in salvo ieri sera, mentre per lui non c’è stato niente da fare. Il soccorso Alpino e Speleologico ha recuperato il cadavere nel corso della mattinata odierna. L’incidente: bloccati dentro la grotta L’incidente mortale si è verificato ieri, sabato 4 luglio, nella grotta di Risorgiva a Roccamorice. Siamo alle pendici della Maiella, nella provincia di Pescara. All’interno della cava, 3 speleologi son rimasti bloccati a circa 70 metri dall’ingresso da una piena improvvisa che ha allagato la grotta. Il gruppo era composto in totale da 5 cittadini abruzzesi e marchigiani. 2 ... Leggi su thesocialpost

FaberAnder : @MChiacchiaro Se fosse possibile vorrei rovesciare i ruoli e far vivere a questi intelligentoni la paura e il dramm… - il_pescara : Dramma a Porta Nuova: giovane si suicida nella sua abitazione -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Pescara Dramma a Porta Nuova: giovane si suicida nella sua abitazione IlPescara Dramma a Pescara, grotta allagata da una piena e speleologici bloccati: uno è annegato

Erano in 3 in quella grotta, quando una piena li ha sorpresi, bloccandoli. Dalla grotta però, sfortunatamente, non sono usciti tutti sulle proprie gambe. Un geologo 42enne di Arielli (Chieti) ha perso ...

Benevento, Del Pinto: "Solo un incidente di percorso. Affrontata la squadra più in forma"

Strega ko a Crotone. A commentare la sconfitta rimediata allo Scida è stato Lorenzo Del Pinto ai microfoni di Ottochannel: "Non troviamo alibi, abbiamo incontrato la squadra più in forma dopo due gior ...

Erano in 3 in quella grotta, quando una piena li ha sorpresi, bloccandoli. Dalla grotta però, sfortunatamente, non sono usciti tutti sulle proprie gambe. Un geologo 42enne di Arielli (Chieti) ha perso ...Strega ko a Crotone. A commentare la sconfitta rimediata allo Scida è stato Lorenzo Del Pinto ai microfoni di Ottochannel: "Non troviamo alibi, abbiamo incontrato la squadra più in forma dopo due gior ...