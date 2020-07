Diciamolo con una canzone: La coppia più bella del mondo (Di domenica 5 luglio 2020) Mi piace ogni cosa Di quello che fai Se pure mi tratti Un po' da bambina Ti credi già donna Ma tu non lo sei Sei forte per questo Così tu mi vai Siamo la coppia più bella del mondo E ci dispiace per gli altri Che sono tristi che sono tristi Perché non sanno più cos'è l'amore Il vero amore Per sempre unito dal cielo Nessuno in terra, anche se vuole Può separarlo mai, l'ha detto lui Siamo la coppia più bella del mondo E ci dispiace per gli altri Che sono tristi perché non sanno Il vero amor cos'è Se tu ti stancassi Un giorno di me Ricordati sempre Di quella bambina Nemmeno un minuto Lasciarti potrei Sei forte per questo Così tu mi vai Siamo la coppia più bella del mondo E ci dispiace per gli altri Che sono tristi che sono tristi Perché non sanno più cos'è l'amore Il vero amore Per ... Leggi su blogo

