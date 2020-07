Coronavirus, Crisanti: “I focolai saranno più frequenti a ottobre-novembre, l’Italia non è in una bolla” (Di domenica 5 luglio 2020) “La cosa importante in questo momento è di verificare se abbiamo la capacità di individuare e di spegnere i focolai. Penso che il sistema al momento abbia dati abbondantemente dimostrazione di essere in grado di farlo“: lo ha affermato Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, a SkyTg24, precisando che dovremo abituarci ai focolai che “saranno più frequenti a ottobre–novembre“. “L’Italia non è in una bolla. Ogni giorno nel mondo si registrano 200mila nuovi casi di Covid-19“. “Penso che se una persona è positiva debba essere messa nelle condizioni di non trasmettere il Coronavirus agli altri. Penso che il Trattamento sanitario obbligatorio debba essere necessario se uno rifiuta le cure. Penso che estenderlo ai casi di Covid non sarebbe negativo,” ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Coronavirus, Crisanti: “Focolai in Veneto? Zaia dovrebbe prendersela con i tecnici più che con i cittadini. Troppi… - SkyTG24 : 'Possiamo dire che il #coronavirus è entrato in #Veneto l'ultima settimana di gennaio', ha affermato il virologo Cr… - Corriere : Coronavirus, Crisanti a Zangrillo: «Troppa euforia, spero non se ne penta tra due mesi» - livedisagree1 : a nessuno di voi è venuto in mente di isolare, mettere in coltura e usare il ceppo 'bergamasco' attenuato come vacc… - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Crisanti: “Focolai in Veneto? Zaia dovrebbe prendersela con i tecnici più che con i cittadini. Troppi mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti Coronavirus, il virologo Palù: «La comunicazione scientifica non deve far vendere copie» Il Messaggero Crisanti contro il liberi tutti: "L'Italia non è in una bolla, più focolai esploderanno in autunno"

Lui ora va controcorrente e di fronte ai tanti che cercano consensi con messaggi che alla fine si traducono nel non rispetto delle norme (mascherine, distanziamento sociale e igiene personale a cominc ...

Coronavirus Italia, stretta sugli arrivi dall'estero: tamponi ai passeggeri e quarantena

Ricovero obbligatorio se sei positivo e hai i sintomi di Covid-19; più controlli sul rispetto delle quarantene; verifiche meticolose di chi arriva in Italia da Paesi extra Ue, con l’ipotesi di tamponi ...

Lui ora va controcorrente e di fronte ai tanti che cercano consensi con messaggi che alla fine si traducono nel non rispetto delle norme (mascherine, distanziamento sociale e igiene personale a cominc ...Ricovero obbligatorio se sei positivo e hai i sintomi di Covid-19; più controlli sul rispetto delle quarantene; verifiche meticolose di chi arriva in Italia da Paesi extra Ue, con l’ipotesi di tamponi ...