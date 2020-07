Coronavirus a Mantova, focolai in macelli e salumifici: 68 positivi tra i dipendenti (Di domenica 5 luglio 2020) focolai di Covid nel Mantovano. L'ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana e così al momento sono cinque le attività produttive in cui si è sviluppato il contagio... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mantova Coronavirus, ultimi aggiornamenti dalla Regione: a Mantova e provincia +13 positivi Prima Mantova Dal Veneto alla Campania: la mappa dei focolai che fanno paura

Ottimismo sì ma anche tanta cautela. L’emergenza coronavirus non è un incubo lasciato per sempre alle nostre spalle e tutti i cittadini sono invitati a seguire con attenzione le regole emesse dalle au ...

Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 5 luglio

Si terrà come di consueto nelle prossime ore la conferenza stampa in diretta video in cui verranno snocciolati i numeri circa l’epidemia di coronavirus, contenenti nel bollettino della Lombardia di og ...

