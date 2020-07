Cerignola, donna uccisa a colpi di pistola nel suo appartamento: fermato l'ex marito (Di domenica 5 luglio 2020) La vittima aveva 41 anni ed era separata. Le indagini della polizia hanno subito fatto stringere il cerchio intorno all'uomo, che si era rifugiato a casa del padre Leggi su repubblica

La Gazzetta del Mezzogiorno

FOGGIA - Un altro femminicidio, questa volta nel Foggiano. Una donna di 41 anni, Nunzia Compierchio, è stata uccisa all'interno di casa sua, un pianterreno che si trova in via Fabriano alla periferia ...Una donna è stata uccisa questo pomeriggio a colpi d’arma da fuoco a Cerignola, nel foggiano. La donna di 41 anni Nunzia C. è stata ammazzata in via Fabriano. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti ...