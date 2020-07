Anticipazioni Una Vita martedì 7 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Martedì 7 luglio 2020 – Un ostacolo per Ramon: Ramon ritorna ad Acacias 38 con l’intenzione di rivelare a suo figlio l’intenzione di sposare Carmen, la loro cameriera. E’ sicuro che Antonito la prenderà bene dato che anche lui si è unito con una domestica superando pregiudizi e avversioni sociali. Ad attenderlo ci sarà un ostacolo: Antonito riceverà una pessima notizia che spingerà suo padre a rimandere. Carmen si sentirà molto sollevata. L'articolo Anticipazioni Una Vita martedì 7 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

