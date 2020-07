Trieste: nucleo famigliare positivo, avviato il tracciamento (Di sabato 4 luglio 2020) “Abbiamo avviato una capillare azione di tracciamento a seguito di un nuovo caso positivo rilevato a Trieste. Oltre una trentina di tamponi hanno portato all’emersione di nuove positività, quasi tutte asintomatiche: tre all’interno del nucleo familiare e altre quattro nell’ambiente di lavoro riconducibile al settore dell’export. Restiamo in attesa dell’esito delle indagini”. Lo ha comunicato questo pomeriggio il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Come ha spiegato lo stesso Riccardi, la procedura di tracciamento è tutt’ora in atto e comprende i contatti avuti dalle persone trovate positive al tampone. “In questo modo – ha spiegato il vicegovernatore – stiamo lavorando per circoscrivere l’infezione che potrebbe avere origine da persone arrivate in ... Leggi su udine20

