Sky, Ugolini: “Napoli-Roma, qualche novità di formazione: Manolas titolare” (Di sabato 4 luglio 2020) Sky, Ugolini Napoli-Roma, qualche novità di formazione: Manolas titolare, Rui a sinistra, tra i pali Meret, Milik e Callejon, Insigne verso la conferma. L'articolo Sky, Ugolini: “Napoli-Roma, qualche novità di formazione: Manolas titolare” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Tutto Napoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quest'anno è mancato il salto di qualità nelle grandi partite, un po' il c ...Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen per me è un grande giocatore, anche se l'ho visto poche volte. Ho ...