"Perchè il Var non è intervenuto sul tuffo di Caicedo?", "se la prende de Ligt è rigore": caos dopo Juve-Torino

RIGORE DE Ligt – Altro giro, altro rigore per fallo di mano di de Ligt. Dominio per la Juventus nel derby di campionato contro il Torino, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull'andamento dell'incontro grazie alla reti di Dybala, Cuadrado, Cristiano Ronaldo e autogol di Djidji, per gli ospiti rete dal dischetto di Belotti. Proprio questo episodio ha fatto molto discutere, sono arrivate come al solito le reazioni da parte dei social. Su Twitter un utente scrive: "Perchè il Var non è intervenuto sul tuffo di Caicedo?, il riferimento è al rigore concesso alla Lazio nella sfida contro la Fiorentina, "se la prende de Ligt è rigore", si legge ancora.

MarcelloChirico : Quindi #Rizzoli ci sta dicendo che una simulazione plateale come quella in #LazioFiorentina non poteva essere corr… - Sport_Mediaset : #Fiorentina, il figlio di #Barone su Twitter: 'Una vergogna il rigore per la #Lazio'. Pietro Barone durissimo sui s… - CalcioWeb : 'Perchè il Var non è intervenuto sul tuffo di #Caicedo?', 'se la prende #deLigt è rigore': caos dopo #JuveTorino - - spettro20 : @nina_ju_ Marti, il bello che da regolamento non è rigore, ma qua il regolamento è soggettivo, vedi Caicedo svenuto… - fvitale : @Rueca93 @SardegnaBN Purtroppo non è né rigore ne’ caso da Var perché l’arbitro aveva visto. -

