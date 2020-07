Pensioni ultime notizie: aumento assegni invalidità con Decreto Rilancio? L’emendamento (Di sabato 4 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: aumento assegni invalidità con Decreto Rilancio? L’emendamento Pensioni ultime notizie: la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento a prima firma Giorgia Meloni che prevede la creazione di un fondo per aumentare l’importo degli assegni dedicati agli invalidi al 100%. Pensioni ultime notizie: la soddisfazione di Giorgia Meloni “Approvato emendamento di Fratelli d’Italia per adeguare le Pensioni di invalidità oggi vergognosamente ferme a 285 euro anche per gli invalidi totali. Grazie alla nostra insistenza tutte le forze politiche hanno accettato di sostenere e sottoscrivere il nostro emendamento per istituire un apposito fondo nel Decreto Rilancio che il Governo dovrà utilizzare (e alimentare) per portare le Pensioni degli invalidi totali ad almeno 516 euro. Non abbasseremo la guardia ... Leggi su termometropolitico

