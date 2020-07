Pagelle Sassuolo-Lecce 4-2: voti, tabellino e ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Le Pagelle con i voti ai protagonisti di Sassuolo-Lecce 4-2, con il tabellino e le ammonizioni del match del Mapei Stadium valido per la trentesima giornata di Serie A. Al gol del momentaneo vantaggio siglato da Caputo a inizio partita grazie anche al regalo della distratta difesa neroverde risponde Lucioni su evoluzione da calcio d’angolo. Nella ripresa un rigore per parte, trasformati da Berardi e Mancosu, poi però i neroverdi tornano avanti con Boga e la chiudono con Muldur. Di seguito i voti ai protagonisti del match. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 7 (39’ st Toljan sv), Marlon 6.5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6 (12’ st Peluso 6); Bourabia 6.5, Locatelli 6.5; Berardi 5, Traorè 6 (1’ st Djuricic 6), Boga 7 (39’ st Magnanelli sv); Caputo 6.5. In panchina: Defrel, Raspadori, Chiriches, Haraslin, Magnani, Ghion, Aurelio, ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SassuoloLecce 4-2, i voti e il tabellino del match - infoitsport : Pagelle Fiorentina – Sassuolo 1-3: tonfo Viola, Defrel mattatore con una doppietta – Voti Fantacalcio - Fantacalciok : Serie A, Fiorentina – Sassuolo 1-3: pagelle, highlights - Calciodiretta24 : Serie A, Fiorentina – Sassuolo 1-3: pagelle, highlights - fantapazzcom : Fiorentina - Sassuolo: le pagelle di Fantapazz -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sassuolo Sassuolo Lecce pagelle. Voti: Boga e Muldur glaciali, Traoré rimandato Sassuolonews.net Sassuolo-Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Sassuolo-Lecce è in programma alle ore 19.30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming sull’applicazione SkyGo. Pianetalecce.it vi offrirà una diretta del tabellino con aggio ...

Calciomercato Benevento, sondaggi per l’ex Napoli | I dettagli

Ecco le pagelle di Sassuolo-Sampdoria: SASSUOLO Pomini 6,5: Non deve compiere grandi interventi, ma è sempre attento e para tutto quel che c'è da parare. Consolini ...

Sassuolo-Lecce è in programma alle ore 19.30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming sull’applicazione SkyGo. Pianetalecce.it vi offrirà una diretta del tabellino con aggio ...Ecco le pagelle di Sassuolo-Sampdoria: SASSUOLO Pomini 6,5: Non deve compiere grandi interventi, ma è sempre attento e para tutto quel che c'è da parare. Consolini ...