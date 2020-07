Napoli-Roma, Fonseca: “Ho fiducia nei giocatori” – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Fonseca alla vigilia di Napoli-Roma: “Dzeko ci sarà, vedremo il resto della formazione”. Roma – Conferenza stampa della vigilia per Paulo Fonseca che ha presentato Napoli-Roma: “Affrontiamo una squadra che rispetto all’andata è molto diversa. Hanno fiducia e giocano bene. La loro sconfitta di Bergamo non cambia nulla, avranno voglia di vincere come noi. E per farlo dovremo giocare con cattiveria“. Formazione I dubbi sulla formazione sono diversi. Le partite ravvicinate potrebbero costringere alcuni cambi: “Dzeko ha recuperato e giocherà titolare. Mkhitaryan è una delle possibili scelte, ma prima devo verificare le condizioni di Carles Perez. Nell’ultima partita ha corso molto“. Fonseca negli ultimi giorni è stato al centro delle polemiche per aver cambiato molto contro l’Udinese: ... Leggi su newsmondo

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - LegaSalvini : #Salvini #piazzadelpopolo: Le elezioni regionali sono alle porte. L'anno prossimo Milano, Napoli, Roma, Torino e Bo… - sscalcionapoli1 : Camicioli: “Anche senza Champions, il Napoli ha già vinto un trofeo, dopo Bergamo, con la Roma deve rialzarsi assol… - Simonemercuri0 : RT @SandroSca: Rigori a sfavore Lecce 11 Brescia 10 JUVE 10 Torino 9 Udinese 8 Sassuolo 8 Fiore 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Cagliari 7 Milan 7… -