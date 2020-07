Lo specchio della vendetta, il film: trama, cast, streaming (Di sabato 4 luglio 2020) Lo specchio della vendetta, il film: trama, cast, streaming La Rai ormai sta puntando a tanti film in prima tv durante quest’estate e sabato 4 luglio 2020 arriva in prima serata un altro nuovo thriller che s’intitola Lo specchio della vendetta, un film del 2018 diretto da Robert Malenfant. Distribuito da Lifetime Movie Network, il film vede come protagoniste Kelly Packard e Jennifer Taylor. Ma di cosa parla? Qual è la trama? Vediamo insieme qualche dettaglio in più. Lo specchio della vendetta, la trama La famiglia Styles è composta dal capo famiglia Brian, la moglie Lisa e la figlia April. I tre tornano a casa dopo una lunga vacanza e scoprono che una banda di criminali ha invaso la loro abitazione. I criminali però sono a loro volta una famiglia: vediamo i genitori Mike e Carol e la figlia Marcia. Brian e April vengono presi in ostaggio, mentre a ... Leggi su tpi

