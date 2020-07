Kate Middleton, la difficile decisione sull’educazione di George (Di sabato 4 luglio 2020) Kate Middleton e il Principe William sono molto attenti all’educazione dei loro tre figli, il Principe George, la piccola Charlotte e l’ultimo nato, Louis. Secondo quanto rivelato da Ingrid Seward, direttrice della rivista Majesty, in questo periodo starebbero valutando diversi aspetti relativi alla futura istruzione dei tre Principini. Rilasciando dichiarazioni ai colleghi del tabloid Ok!, la giornalista ha fatto presente che, a suo dire, i Duchi di Cambridge aspetteranno di vedere come si svilupperanno le personalità dei tre figli per valutare un’eventuale iscrizione a un collegio, che vorrebbe dire vivere lontano da casa. La Seward ha sottolineato che William, avendo vissuto un trauma durante la sua infanzia, è molto attento al benessere mentale dei tre bambini. La giornalista ha specificato che, mentre Charlotte ha un carattere vivace e ... Leggi su dilei

VanityFairIt : La duchessa ha molto in comune con Elisabetta. E non siamo solo noi a dirlo... - mariavenera2 : RT @ilriformista: Cosa è il metodo “#ChatSofa” usato da William e Kate Middleton contro i capricci dei tre figli - LennaPerel : Kate Middleton, James Middleton e le api in regalo dalla sorella - fossiFiga : Mi sono appena resa conto di non aver mai fatto una cosa importantissima: cercare 'Kate Middleton tema natale'. - infoitcultura : Cosa è il metodo “Chat Sofa” usato da William e Kate Middleton contro i capricci dei tre figli -