Il maltempo flagella Reggio Emilia, record di pioggia eccezionale (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo la grandine e il vento, gli allagamenti. Il maltempo che in queste ore sta sferzando Reggio Emilia ha provocato gravi danni anche la scorsa notte. pioggia record a Reggio Emilia. Le previsioni avevano indicato un’allerta arancione per temporali a partire dal tardo pomeriggio di ieri e la pioggia non ha tardato ad arrivare fino … L'articolo Il maltempo flagella Reggio Emilia, record di pioggia eccezionale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Quot_Molise : Forte vento e temporali, il maltempo flagella il Molise | - divisenews : #Maltempo, il “Venerdì Nero” flagella il Nord: alluvione ad #Alessandria, grandinate a #Trana e #Carmagnola, bombe… - Tantzstanze83 : RT @CentroMeteoITA: METEO - Il #MALTEMPO flagella la #Lombardia: diversi DANNI e DISAGI in più province, ecco tutti i dettagli https://t.c… - CentroMeteoITA : METEO - Il #MALTEMPO flagella la #Lombardia: diversi DANNI e DISAGI in più province, ecco tutti i dettagli - gigi695 : Il Maltempo flagella la Lombardia: black out, frane, allagamenti e case scoperchiate -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo flagella Il maltempo flagella la Lombardia: black out, frane, allagamenti e case scoperchiate IL GIORNO Maltempo, pioggia record in provincia di Reggio Emilia: “Mai vista in 50 anni”

Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale descrive così le precipitazioni che nella notte hanno flagellato in particolare il comune capoluogo, Bagnolo, Cadelbosco e Campegine caduti quasi 140 mill ...

Nubifragio a Reggio Emilia, il maltempo flagella Cadelbosco, Sesso e Poviglio

REGGIO EMILIA. Sottopassi allagati, alberi spezzati con rami caduti a terra, ingenti danni all’agricoltura e un paese letteralmente finito sott'acqua, ovvero Cadelbosco Sopra. Non bastava la grandine ...

Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale descrive così le precipitazioni che nella notte hanno flagellato in particolare il comune capoluogo, Bagnolo, Cadelbosco e Campegine caduti quasi 140 mill ...REGGIO EMILIA. Sottopassi allagati, alberi spezzati con rami caduti a terra, ingenti danni all’agricoltura e un paese letteralmente finito sott'acqua, ovvero Cadelbosco Sopra. Non bastava la grandine ...