Gasperini avverte l'Atalanta: "Ora arriva il difficile. Ma vogliamo la Champions League" (Di sabato 4 luglio 2020) L'Atalanta non smette di stupire né intende fermarsi, ora che la qualificazione alla prossima Champions League è stata virtualmente raggiunta. Un passo falso in casa del Cagliari rovinerebbe quanto di buono fatto dalla squadra di Gian Piero Gasperini dopo la sosta. È proprio questo che il tecnico della Dea ha chiesto ai suoi in conferenza stampa. NAPOLI - "Tutte le vittorie raggiunte sono state tutte fondamentali. Quella con il Napoli, per la classifica, si rivela la più importante. Iniziare... Leggi su 90min

Bergamo, 1 luglio 2020 - Azzerare tutto dopo ogni vittoria. È questo il mantra di Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara casalinga di domani sera contro il Napoli. Sfida tra due squadre che stan ...

Gasperini avverte l'Atalanta: «Il Napoli può vincerle tutte fino alla fine»

«Stiamo molto bene, essere ripartiti con tre vittorie è stato fondamentale, ma a ogni partita bisogna resettare e partire da zero: una situazione complicata per tutti». L'Atalanta affronta domani un N ...

Bergamo, 1 luglio 2020 - Azzerare tutto dopo ogni vittoria. È questo il mantra di Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara casalinga di domani sera contro il Napoli. Sfida tra due squadre che stan ...