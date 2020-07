Firenze: bus Ataf sbanda e travolge auto in via del Guarlone. Forse un malore all’autista (Di sabato 4 luglio 2020) I vigili del fuoco del Comando di Firenze sono intervenuti per un incidente stradale in Via del Guarlone, dov'è rimasto coinvolto un autobus di linea. Illesi i passeggeri che sono stati fatti scendere, mentre l'autista è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 Leggi su firenzepost

