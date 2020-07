Esproprio parziale: indennizzo per deprezzamento area residua (Di sabato 4 luglio 2020) La fattispecie: ampliamento autostrada ed espropriazione parziale proprietàMancato riconoscimento pregiudizio porzione residua e conseguente indennizzoLa Cassazione riconosce l'indennizzo per l'area residuaLa fattispecie: ampliamento autostrada ed espropriazione parziale proprietàTorna su Il caso concerne l'occupazione d'urgenza e la conseguente espropriazione di un terreno privato per ampliamento dell'autostrada e avanzamento della relativa fascia di rispetto; l'indennità provvisoria di Esproprio non veniva accettata dall'espropriato e seguiva procedura arbitrale ex art. 21 D.P.R. 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) conclusasi con perizia di stima opposta dall'autorità espropriante dinanzi alla Corte d... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Esproprio parziale: indennizzo per deprezzamento area residua: La fattispecie: ampliamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Esproprio parziale Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 giugno 2020, n. 10747 EIUS Espropri miseri per la terza corsia: la Cassazione ribalta le valutazioni

Gli espropriati da Società Autostrade per realizzare la terza corsia autostradale hanno dovuto attendere dodici anni per vedersi riconosciuti i propri diritti. Sono dovuti arrivare alla Corte di Cassa ...

Espropri per l'A14, accolti due ricorsi pesaresi

PESARO Espropri dei terreni per la terza corsia, due ricorrenti vincono la battaglia contro Società Autostrade che, ora, dovrà pagare indennità ben più alte rispetto a quanto aveva proposto. Negli ult ...

Gli espropriati da Società Autostrade per realizzare la terza corsia autostradale hanno dovuto attendere dodici anni per vedersi riconosciuti i propri diritti. Sono dovuti arrivare alla Corte di Cassa ...PESARO Espropri dei terreni per la terza corsia, due ricorrenti vincono la battaglia contro Società Autostrade che, ora, dovrà pagare indennità ben più alte rispetto a quanto aveva proposto. Negli ult ...