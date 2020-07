DIRETTA STREAMING – Lazio – Milan – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di sabato 4 luglio 2020) Inizierà alle ore 21.45 la partita che vedrà contrapporsi Lazio e Milan in una delicata sfida di campionato, valida per la 30esima giornata di Serie A. Lo stato delle squadre Trend praticamente perfetto per la Lazio che resta la rivale più accreditata della Juventus visto il ritmo mantenuto da questi ultimi, nonostante l’eccellente campionato portato avanti dalla Lazio, vera sorpresa per le zone altissime della classifica. Dopo la vittoria dei bianconeri nel derby prima di questa partita la differenza tra i capitolini e la capolista è di 7 punti, margine che la Lazio finora è riuscita a mantenere risibile. Stagione altalenante per il Milan, attualmente fuori dalla zona Europa League ma che con un successo potrebbe superare almeno momentaneamente il Napoli (che è già sicuro della partecipazione a questa ... Leggi su giornal

