Convocati Udinese Genoa: Gotti rinuncia a Lasagna (Di sabato 4 luglio 2020) Convocati Udinese Genoa: le scelte dell’allenatore Luca Gotti per la sfida di Serie A contro i rossoblù di Davide Nicola L’Udinese ha diramato la lista dei Convocati per il match contro il Genoa, valevole per la 30a giornata di Serie A. Portieri: Musso; Nicolas; Perisan.Difensori: Samir; Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Mazzolo; Zeegelaar; De Maio.Centrocampisti: Fofana; Jajalo; De Paul; Walace; Sema; Ballarini; Palumbo.Attaccanti: Okaka; Lasagna; Nestorovski; Teodorczyk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

