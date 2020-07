Convocati Sassuolo Lecce: De Zerbi ritrova Toljan e Magnani (Di sabato 4 luglio 2020) Convocati Sassuolo Lecce: le scelte dell’allenatore Roberto De Zerbi per il match di Serie A contro i pugliesi di Fabio Liverani Il Sassuolo ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro il Lecce, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie A. Portieri: Consigli, Pegolo, Russo.Difensori: Aurelio, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Toljan.Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Ghion, Magnanelli, Locatelli, Traoré.Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

