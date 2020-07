Conte: “Il Bologna è uno scoglio duro da superare. Il nostro è un calcio offensivo” (Di sabato 4 luglio 2020) L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha presentato a Inter Tv la partita contro il Bologna, atteso a San Siro. “Si riparte dopo una buona partita, giocata bene e a ritmi alti per tutti i novanta minuti, la componente dell’entusiasmo è importante, ma deve essere quotidiano. Quando andiamo ad Appiano a lavorare questo entusiasmo lo trasferiamo in campo, la squadra sta bene e ha voglia di fare. Sappiamo di incontrare una formazione che sta bene fisicamente e penso che sarà una bella partita”. Sul Bologna. “È una squadra che ha grandi valori, allenata da un ottimo tecnico che è Sinisa. È una formazione che gioca a ritmi molto alti, ricordo la partita di andata che abbiamo vinto ma non facilmente, rimontando l’1-0 per conquistare i tre punti. Sappiamo che gara ci aspetterà domani, i ragazzi sono preparati. ... Leggi su ilnapolista

