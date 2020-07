Claudia Galanti ricorda il padre morto e i primi passi d’Indila (Di sabato 4 luglio 2020) Claudia Galanti è una donna decisamente diversa da quella che ricordiamo agli inizi della sua carriera in Italia, la donna dopo aver perso una figlia, Indila, ad appena 9 mesi ha parlato della recente morte del padre. Ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina Claudia è apparsa molto provata, la vita non è poi stata così gentile con lei eppure oggi grazie alla sue esperienze è più consapevole e matura. Con molta educazione e quasi sottovoce Claudia Galanti ricorda la sua bambina che non c’è più, una tragedia e una dolore che porta dentro di se e che ha dato un senso diverso alla sua esistenza: “Ha vissuto nove mesi e quindi i ricordi non sono molti. In casa la ricordiamo sempre. I suoi primi passi, cioè quando gattonava, mi sono rimasti in testa”. Indila, la bambina avuta dall’ex marito Arnaud ... Leggi su quotidianpost

