“Ciao nanetti…”. Gemellini uccisi dal papà, la struggente lettera di addio di mamma Daniela (Di sabato 4 luglio 2020) La giornata di oggi è stata piena di dolore per i funerali dei piccoli Elena e Diego, i due Gemellini di 12 anni uccisi dal papà, il quale poi si è tolto la vita. L’ultimo saluto ha avuto luogo nel comune di Gessate. Le bare hanno attraversato tutto il campo sportivo del paese, accompagnate con la musica in sottofondo di ‘Un Senso’ di Vasco Rossi. Tantissime le persone presenti, che hanno tributato un fragoroso applauso agli sfortunati fratelli. Sul feretro di Diego una maglia azzurra. Non sono invece stati apposti fiori. Straziante la lettera scritta dalla mamma dei bimbi, la signora Daniela. La missiva è stata letta da un’amica della donna una volta conclusi i funerali. Queste le sue parole: “Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama ... Leggi su caffeinamagazine

