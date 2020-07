Catania, i convocati per la partita contro la Ternana (Di sabato 4 luglio 2020) Domani in campo il Catania che nel secondo turno della fase a gironi dei playoff sarà di scena al Liberati per sfidare la Ternana. Il comunicato del club: Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 23 giocatori per la sfida alla Ternana, in programma domani alle 20.30 allo stadio "Libero Liberati" e valevole per il secondo turno della fase play-off del girone del Campionato Serie C 2019/20. La quinta serie di tamponi ed il secondo test sierologico hanno confermato la negatività dei rossazzurri al Covid-19. Biagianti e compagni, in Umbria da stasera, sosterranno domani alle 9.30 una seduta di risveglio muscolare.Questi gli atleti a disposizione:PORTIERI1 Jacopo Furlan22 Miguel Ángel MartínezDIFENSORI26 Luca Calapai3 Moïse Emmanuel Mbende2 Mario ... Leggi su itasportpress

