Stefano De Martino e il flirt con Alessia Marcuzzi: arriva la replica del ballerino (Di venerdì 3 luglio 2020) Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato Stefano De Martino, sulla voce che lo vorrebbe avere un flirt con Alessia Marcuzzi. Questa sarebbe stata, secondo la bomba lanciata da Dagospia, la causa della rottura con Belen Rodriguez. Un rumor durato però lo spazio di pochissimo tempo, visto che sul tema è intervenuto il diretto interessato. Stefano e la Marcuzzi hanno un flirt? Questa la voce che ha squassato il venerdì sera del gossip italiano: con un flash del noto sito spesso vicino alle fonti dirette, Dagospia ha riferito che Stefano De Martino avrebbe tradito Belen con Alessia Marcuzzi. Una doppia crisi quindi che avrebbe portato alla rottura della coppia tra il ballerino e la showgirl. Non viene specificata nessuna fonte e, come prevedibile, non è passato molto dalla smentita ufficiale (e decisamente pacata) di Stefano De ... Leggi su thesocialpost

