Coronavirus, ministro della Sanità russo: «Improbabile una severa seconda ondata». Inghilterra: obbligo quarantena per chi arriva dagli Usa (Di venerdì 3 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaI casi di Coronavirus nel mondo sfiorano gli 11 milioni, sono oltre 520mila i morti. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese con più contagi sono gli Stati Uniti con più di 2,7 milioni di casi, segue il Brasile (oltre 1,5 milioni). Anche per numero di morti Usa e Brasile sono i più colpiti, registrano rispettivamente 128mila e 63mila vittime. Intanto l’Oms ha invitato i governi a «svegliarsi» nella lotta contro il Coronavirus e soprattutto a concentrarsi di più sui dati: «È davvero tempo che i paesi guardino le cifre. Per favore, non ignorate ciò che dicono i dati. Le persone devono svegliarsi». July 2, 2020 Stati Uniti Ansa Miami beach, Florida, USA, 30 June 2020Gli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, hanno registrato ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus: ministro, mortalità in Russia può salire del 2% - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, Zaia: "Da lunedì ordinanza per inasprire le regole. Non esiste che un positivo vada in giro"

Tutti i grafici e le mappe sull'epidemia Ancora in salita la curva epidemica in Italia, che segna un aumento per il quinto giorno consecutivo. Oggi sono 223 i nuovi casi, di questi, 115 sono in Lombar ...

Bufera sul governo francese. Macron licenzia Philippe e nomina premier Castex

AGI - Alla guida del nuovo governo francese, il presidente Emmanuel Macron ha chiamato Jean Castex, l'uomo finora incaricato di gestire il deconfinamento e la ripresa del Paese dopo l'emergenza corona ...

