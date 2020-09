Apex Legends un Leak Suggerisce il ritorno di Shadowfall (Di martedì 30 giugno 2020) Un recente Leak di Apex Legends Suggerisce il ritorno di Shadowfall, la versione after-dark di King’s Canyon introdotta poche stagioni fa. Shrugtal, membro della comunità di Apex Legends, ritiene che nei file di gioco estratti da dati su un nuovo LTM chiamato Campfire e saranno basati su Shadowfall. Apparentemente i falò cureranno i giocatori come se subissero danni nell’oscurità. Appears to be a gamemode on KC:AD where there are campfires scattered around the map that provide an aoe bubble and heal. Dark Souls vibes?https://t.co/AYS716RZUR — Shrugtal (@shrugtal) June 27, 2020 Apex Legends Leak Suggerisce Return of ... Leggi su manaskill

cartoni_e : Ciao a tutti! Sono Jason McCord, direttore del team di progettazione di Apex Legends. La Stagione 6 è alle porte, e… - tsmvmaster1999 : Secondo voi quante vittorie ho ottenuto nella stagione 6 di Apex legends ? - italia_esports : RT @CSItaliaASD: Non è ancora finito il #SummerCircuit, che già #RespawnEntertainment ha annunciato il #torneo '… - EsportsTweeter : RT @CSItaliaASD: Non è ancora finito il #SummerCircuit, che già #RespawnEntertainment ha annunciato il #torneo '#AutumnCircuit' di #ApexLeg… - CSItaliaASD : Non è ancora finito il #SummerCircuit, che già #RespawnEntertainment ha annunciato il #torneo '#AutumnCircuit' di… -