Zaia | Se virus perde forza | è artificiale E Pregliasco | Non si può

fattoquotidiano : Zaia e la tesi sull’origine del virus: “Se perde forza vuol dire che qualcosa di artificiale c’è di mezzo” - Corriere : Zaia: «Anche se la Lega dice ottobre, è meglio votare a luglio». E sul virus: «È artificiale» - fanpage : #Zaia: 'Se il virus va via velocemente, non è naturale' #covid19 #9maggio - tanks : RT @GianricoCarof: Il noto virologo Zaia, dopo una vita passata nei laboratori (nel tempo libero fa il presidente del Veneto) enuncia una f… - ArghennonAkron : RT @GianricoCarof: Il noto virologo Zaia, dopo una vita passata nei laboratori (nel tempo libero fa il presidente del Veneto) enuncia una f… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia virus

"Ecco chi è Zaia, quello che appena possibile e per far parlare un po' di lui inseguendo il vento se ne frega della comunità scientifica che fino a ieri lodava. Sembra tanto Trump". Questo il post su ...“Se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. Un virus in natura non perde forza con questa velocità”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, rispondendo a una domanda dei giornalist ...