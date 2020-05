Un altro virus ha fatto il “salto di specie” ed è passato all’uomo | allarme da Hong Kong

(Di sabato 9 maggio 2020) Daarriva la notizia che unhail temutissimo “salto di specie” riuscendo ad infettare oltre agli animali, anche l’uomo. In questi mesi abbiamo scoperto quanto possa essere pericoloso lo step che porta unad essere infettivo anche per l’uomo. Se per iche tipicamente infettano l’uomo, infatti, … L'articolo Unhail “salto di specie” ed èall’uomo:daè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Il decreto cambia nome ma slitta ancora. 766 pagine (più di Delitto e castigo) ma i sold… - HuffPostItalia : Un altro virus fa il 'salto di specie': a Hong Kong l'epatite dei ratti colpisce l'uomo - carlosibilia : Purtroppo non ha fatto altro che raccontare falsità. Se ne sono accorti anche all'estero, anche la BBC, che ricorda… - user9870 : RT @Paolosantagata5: Un altro virus fa il 'salto di specie': a Hong Kong l'epatite dei ratti colpisce l'uomo - sarahross71 : RT @ilgiornale: Dopo l'incubo Covid, un altro virus mette paura alla Cina e a tutto il mondo: 'L'epatite E passa dal topo all'uomo' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : altro virus

Dopo il caso Milano e in vista della graduale riapertura in molti si stanno chiededo come stia davvero andando l'epidemia di coronavirus in Italia. Il principale valore sentinella con cui dobbiamo far ...Ha aspettato che il suo paziente peggiorasse e venisse intubato per rubargli la carta di credito e spendere 60 dollari in generi alimentari e benzina. Una cifra irrisoria di cui sperava non si sarebbe ...