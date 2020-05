Marco Carta e la polemica dopo il servizio di Striscia: il cantante sarà ospite a Live – Non è la d’Urso (Di sabato 9 maggio 2020) Il servizio che Striscia la Notizia ha mandato in onda durante le ultime puntate ha animato i social network. Il protagonista? Marco Carta, il cantante uscito da Amici di Maria De Filippi che diversi mesi fa è stato al centro della bufera mediatica dopo il presunto furto alla Rinascente di Milano. Nelle settimane successive Marco si è lasciato intervistare da Barbara d’Urso, a Live – Non è la d’Urso, per respingere le accuse e dare la sua versione dei fatti. Il cantante ha quindi più volte accettato l’invito della conduttrice, un invito che è stato inviato anche la settimana scorsa, sempre per partecipare al programma in prima serata. Il fuori onda di Striscia riguardava esattamente l’ultima puntata di Live andata in onda: Marco avrebbe dovuto fare la sua apparizione, ma non è stato possibile. Queste le ... Leggi su trendit Marco Carta furioso con Barbara D’Urso - Striscia la Notizia smaschera la conduttrice [VIDEO]

