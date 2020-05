Mara Venier: “Mio marito mi fa i video mentre sto scopando, quando non me ne accorgo”. Paolo Bonolis in imbarazzo (Di sabato 9 maggio 2020) Con la sua spontaneità travolgente, Mara Venier ha fatto una rivelazione ambigua che ha messo in imbarazzo Paolo Bonolis. È successo durante una delle dirette Instagram organizzate dal conduttore di “Avanti un altro” assieme ad amici e colleghi del mondo dello spettacolo: ospite c’era proprio la “signora della domenica” che tra una chiacchiera e l’altra ha dato vita ad un siparietto ricco di doppi sensi. Mara Venier ha raccontato infatti le sue avventure sui social, che vedono coinvolto spesso anche il marito Nicola Carraro: “Lui mi fa dei video mentre io non me ne accorgo, mentre sto scopando”, ha detto la conduttrice riferendosi alla sua passione per le faccende domestiche che documenta puntualmente con foto e video sul suo profilo Instagram. Parole che hanno messo in imbarazzo Paolo Bonolis il quale ha poi giocato sul ... Leggi su ilfattoquotidiano Antonzio Zequila : “Simona Ventura e Mara Venier in conflitto per colpa mia - ecco perché…”

Paolo Bonolis e Mara Venier - doppi sensi in diretta/ "I video mentre stai scopando.."

Mara Venier scivola sui doppi sensi con Bonolis : "Mi fa i video mentre sto sc..." - (Di sabato 9 maggio 2020) Con la sua spontaneità travolgente,ha fatto una rivelazione ambigua che ha messo in imbarazzo Paolo Bonolis. È successo durante una delle dirette Instagram organizzate dal conduttore di “Avanti un altro” assieme ad amici e colleghi del mondo dello spettacolo: ospite c’era proprio la “signora della domenica” che tra una chiacchiera e l’altra ha dato vita ad un siparietto ricco di doppi sensi.ha raccontato infatti le sue avventure sui social, che vedono coinvolto spesso anche ilNicola Carraro: “Lui mi fa deiio non me ne accorgo,sto”, ha detto la conduttrice riferendosi alla sua passione per le faccende domestiche che documenta puntualmente con foto esul suo profilo Instagram. Parole che hanno messo in imbarazzo Paolo Bonolis il quale ha poi giocato sul ...

zazoomblog : Antonzio Zequila: “Simona Ventura e Mara Venier in conflitto per colpa mia ecco perché…” - #Antonzio #Zequila: #“S… - bnotizie : Eleonora Daniele svela perché Mara Venier sarà la madrina di sua figlia | DiLei - zazoomnews : Antonzio Zequila: “Simona Ventura e Mara Venier in conflitto per colpa mia ecco perché…” - #Antonzio #Zequila: #“S… - pausefun : ? Antonio Zequila rivela: 'Dietro le liti tra Mara Venier e Simona Ventura ci sono io' - - StraNotizie : Antonzio Zequila: 'Simona Ventura e Mara Venier in conflitto per colpa mia, ecco perché...' -