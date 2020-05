Juventus, Chiellini show: “odio l’Inter. Balotelli è negativo, Felipe Melo è una mela marcia” (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgio Chiellini senza peli sulla lingua. Il difensore della Juventus spera di trovare la migliore condizioni fisica e tornare grande protagonista, nel frattempo lancia clamorose bordate nei confronti degli avversari, da Balotelli a Felipe Melo. Le accuse sono arrivate tramite il suo nuovo libro “Io, Giorgio”, scritto con Maurizio Crosetti. “Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Uno anche peggio era Felipe Melo: il peggio del peggio. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”. Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Chiellini ha rincarato la dose: “Confermo, ma non ho rancore né mi interessa averne, se mi toccherà condividere qualcosa con loro lo ... Leggi su calcioweb.eu Juventus - Chiellini punge Balotelli : “Da prendere a schiaffi”. Poi altra stoccata a un ex Juve : “Mela marcia”

