Incidente mortale, muore a 28 anni Federica Aleo (Di sabato 9 maggio 2020) Federica Aleo non ce l’ha fatta. La giovane di 28 anni è morta all’ospedale di Caltanissetta a tre mesi da un tragico Incidente. L’Incidente mortale, in cui perse la vita Lorenzo Miceli, era avvenuto a Ravanusa, in provincia di Agrigento. A distanza di 3 mesi si aggiunge l’altra tragedia. Federica non ce l’ha fatta. Erano troppo gravi le sue condizioni. All’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, è morta la ventottenne di Canicattì. Il grave Incidente è avvenuto nel pieno centro cittadino di Ravanusa. In seguito allo schianto morì Lorenzo Miceli e altre tre persone rimasero ferite. Federica era in auto con l’amico Lorenzo, quando in via Gramsci, nei pressi di corso Aldo Moro, si verificò l’Incidente stradale che non coinvolse nessun altro mezzo di passaggio. Federica Aleo venne ... Leggi su direttasicilia Caponago : incidente mortale tra due furgoncini sulla provinciale

E’ morta all’ospedale Sant’Elia la giovane canicattinese, Federica Aleo, 28 anni la giovane coinvolta nel terribile incidente lo scorso 1 febbraio a Ravanusa che è costato la vita a Lorenzo Miceli. La ...

Mortale l'incidente avvenuto ieri sera nel territorio di San Lazzaro di Savena, lungo la complanare nella frazione di Colunga. Un uomo di 44 anni, Aniello Carotenuto, residente a Bologna, a bordo di u ...

