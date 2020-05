Fortnite a ritmo | l’intero concerto di Steve Aoki | Dillon Francis e Deadmau5 in video

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 maggio 2020), con la sua Battaglia Reale, non rappresenta solo ilgame più gettonato degli ultimi anni su PC, console e dispositivi mobile, ma anche quello che più di tutti è capace di riservare incredibili sorprese ai suoi tantissimi fan. Gli sviluppatori di Epic Games, tra aggiornamenti e sfide, non mancano infatti di animare la loro produzione sparacchina a colpi di eventi speciali, che molto spesso spaziano anche oltre i confini delludo. Non a caso, dopo ilda record del rapper texano Travis Scott, il titolo ha ospitato nella nottata di ieri, 8 maggio 2020, un altro importante evento musicale. E questa volta con ben tre ospiti d'eccezione, vale a dire. https://www.youtube.com/watch?v=HJonzLvlGSY&feature=emb title Evento che prende il nome diParty Reale - di cui vi abbiamo anticipato ogni ...