Fase 2 | ora gli italiani soffrono di Sindrome della Capanna | cos’è

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 maggio 2020) La2 sta riportando tutti, lentamente, ad una normalità. Ritorno al lavoro per alcuni, prime uscite al parco e visite ai congiunti per altri dopo due mesi di lockdown. Per molti, però, questo ritorno alla normalità è tutt'altro che semplice e piacevole. A dirlo, come riporta Adnkronos, è la Società italiana di psichiatria (Sip), secondo la quale sarebbero oltre un milione glicolpiti dalla cosiddetta "". Quella paura di uscire da casa che, "in individui predisposti - come sottolineano gli esperti - aumenta il rischio di sviluppare psicopatologie e disturbi dell’adattamento". (Continua...) Tante le persone che stanno vivendo momenti difficili "per la paura di affrontare la vita precedente, uscire di nuovo e lasciare la casa che è diventata un rifugio che li ha ...