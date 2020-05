F1 | i Mondiali della Ferrari – John Surtees e un Iride vinto letteralmente all’ultimo

Leggi su oasport

(Di sabato 9 maggio 2020) Nella storiaFormula 1, una delle stagioni più belle, palpitanti, imprevedibili e a tratti indecifrabile è quella del 1964, conclusasi con il trionfodisulla Lotus di Jim Clark e la BRM di Graham Hill. Andiamo a rivivere quell’annata che regalò al Cavallino Rampante il suo sesto titolo iridato piloti e permise al “Figlio del vento” di diventare il primo (e tuttora unico) uomo a laurearsi campione del mondo sia nell’automobilismo che nel motociclismo. Nel Circus, l’annata 1963 viene dominata in lungo e in largo da Jim Clark e dalla sua Lotus-Climax, capaci di vincere ben sette dei dieci Gran Premi in programma! Quasi fosse un segno del destino, o una sorta di involontario trailer in vista del Mondiale successivo, i tre successi sfuggiti al fenomenale binomio vengono arpionati da Graham Hill (Brm) e...