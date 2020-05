È morto Little Richard, il padrino del rock and roll (Di sabato 9 maggio 2020) Il mondo della musica piange la scomparsa, a 87 anni, di Richard Wayne Penniman, da tutti conosciuto come Little Richard, uno dei padri fondatori del rock and roll. L'artista, nato a Macon, in Georgia, il 5 dicembre 1932, è stato un'icona musicale e di costume, influenzando decine di artisti, da Prince in giù. Richard amava farsi chiamare "The original king of rock and roll", come a sottolineare una sua primigenia rispetto all'altro re del rock, Elvis Presley. Little Richard - Lucille (1957) Long Version, High Quality Sound www.youtube.com Impossibile non rimanere colpiti dal suo look, coloratissimo e volutamente sopra le righe, che rifletteva perfettamente il suo stile musicale, in grado di tenere insieme rock, soul e funk in una sintesi fresca, ritmata e irresistibile. Da James Brown a Otis Redding, da Ray Charles ... Leggi su panorama Morto Little Richard - addio ad uno dei padri fondatori del rock’n’roll

