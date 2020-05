David Di Donatello 2020, Favino trionfa e la moglie irrompe in diretta (Di sabato 9 maggio 2020) Pierfrancesco Favino trionfa ai David Di Donatello e la moglie Anna Ferzetti irrompe in diretta, fra lacrime e baci. Quest’anno la manifestazione dedicata al cinema italiano ha avuto un sapore tutto speciale che l’ha resa, se possibile, ancora più appassionante. Tanti i candidati per la statuetta e i grandi attori che, in collegamento da casa, sono intervenuti per raccontare le loro emozioni a Carlo Conti, mattatore della serata. Grande protagonista della serata Pierfrancesco Favino, che ha conquistato il premio come miglior attore protagonista, battendo grandi nomi del cinema, da Alessandro Borghi (Il primo Re) a Tony Servillo (5 è il numero perfetto), passando per Luca Marinelli (Martin Eden) e Francesco Di Leva (Il sindaco del rione sanità). Una vittoria, quella celebrata nella 65ma edizione dei David di Donatello 2020, che è stata ancora ... Leggi su dilei David di Donatello - “Il Traditore” è il vincitore indiscusso dell’edizione numero 65 -

