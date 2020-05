Coronavirus, Mattarella: “È l’ora di rafforzare la solidarietà politica in Ue, senza tutti più in difficoltà. In gioco il futuro dei nostri popoli” (Di sabato 9 maggio 2020) “È ora la volta, ineludibile, del rafforzamento della solidarietà politica dell’Unione”. Nel Giorno dell’Europa, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, spende la sua voce per ricordare, ancora una volta dall’inizio della pandemia di Coronavirus, come la reazione alla crisi debba essere collettiva. “Non è in gioco soltanto la risposta alla crisi epidemica, ma si tratta di un banco di prova fondamentale per il futuro dei nostri popoli e per la stessa stabilità del continente”, avverte il capo dello Stato richiamandosi alla “lungimiranza” dei padri dell’Unione. L’emergenza legata al Covid-19 “non fa che confermare l’urgenza di rispondere alle istanze di cambiamento espressi dai cittadini europei” per “sviluppare ancora di più il fermento di una ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Mattarella : “E’ il momento della rinascita - torniamo a sognare”

