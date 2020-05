Brescia, donna accoltellata a morte dal marito: Susy uccisa davanti ai figli (Di sabato 9 maggio 2020) Omicidio a Milzano (Brescia): la donna, accoltellata dal marito, sarebbe morta sotto gli occhi dei suoi figli, che hanno dai 2 ai 15 anni. L’uomo, Giovanni Lupi, si è consegnato ai carabinieri. A Milzano, in provincia di Brescia, ha perso la vita una donna di 39 anni, chiamata a da tutti Susy: la donna sarebbe … L'articolo Brescia, donna accoltellata a morte dal marito: Susy uccisa davanti ai figli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Brescia-Roma 0-3 - alle Rondinelle non basta una squadra della…Madonna. E Cellino prepara la rivoluzione

(Di sabato 9 maggio 2020) Omicidio a Milzano (Brescia): la donna, accoltellata dal marito, sarebbe morta sotto gli occhi dei suoi figli, che hanno dai 2 ai 15 anni. L'uomo, Giovanni Lupi, si è consegnato ai carabinieri. A Milzano, in provincia di Brescia, ha perso la vita una donna di 39 anni, chiamata a da tutti Susy: la donna sarebbe … L'articolo Brescia, donna accoltellata a morte dal marito: Susy uccisa davanti ai figli proviene da www.meteoweek.com.

