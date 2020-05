Al David di Donatello 2020 trionfo per Il traditore di Marco Bellocchi (Di sabato 9 maggio 2020) Il David di Donatello 2020 ha premiato Il traditore di Marco Bellocchio, film che un anno fa ha esordito al festival di Cannes. Miglior film e premiato anche con altre cinque statuette compresa miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, migliori attori protagonista Pierfrancesco Favino e non protagonista Luigi Lo Cascio. La serata è stata un omaggio al cinema di ieri, il più grande dei registi, Federico Fellini, uno dei nostri più grandi attori, Alberto Sordi, che quest’anno compiono 100 anni, ma anche al cinema di domani. David speciale alla carriera alla quasi centenaria Franca Valeri, “icona dello spettacolo e della cultura italiana”. La prima statuetta, virtuale (la consegnata avverrà materialmente in seguito), è assegnata a Valeria Golino per 5 è il numero perfetto, l’esordio del fumettista ... Leggi su laprimapagina David di Donatello 2020 : una premiazione ’senza’ premiati. Il paradosso attenua la noia

David di Donatello 2020 : una premiazione ’senza’ premiati. Il paradosso salva dalla noia

David Donatello - trionfa “Il Traditore” di Bellocchio - Favino-Trinca gli attori (Di sabato 9 maggio 2020) Ildiha premiato Ildio, film che un anno fa ha esordito al festival di Cannes. Miglior film e premiato anche con altre cinque statuette compresa miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, migliori attori protagonista Pierfrancesco Favino e non protagonista Luigi Lo Cascio. La serata è stata un omaggio al cinema di ieri, il più grande dei registi, Federico Fellini, uno dei nostri più grandi attori, Alberto Sordi, che quest’anno compiono 100 anni, ma anche al cinema di domani.speciale alla carriera alla quasi centenaria Franca Valeri, “icona dello spettacolo e della cultura italiana”. La prima statuetta, virtuale (la consegnata avverrà materialmente in seguito), è assegnata a Valeria Golino per 5 è il numero perfetto, l’esordio del fumettista ...

PremiDavid : E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravi… - PremiDavid : E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo… - PremiDavid : E’ #JasmineTrinca la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice protagonista, per il suo ruolo ne L… - lbernoulli13 : RT @PremiDavid: #TheoDemiris e #RodolfoMigliari vincono il David di Donatello per Migliori Effetti Visivi VFX - Laprimapagina : Al #David di Donatello 2020 trionfo per Il traditore di Marco Bellocchi -