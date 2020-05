Umberto Smaila dopo gli insulti ricevuti in rete: “Mi taglierò la lingua. Il mio era un grido di disperazione più che una critica ai virologi” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Mentre gli esperti, i virologi, gli infettivologi, lavoreranno il doppio o il triplo e guadagneranno tre volte il loro stipendio, c’è gente come noi che rimarrà disoccupata per tanti mesi”. Parola di Umberto Smaila, che a “Mattino 5” nell’esprimere la sua preoccupazione per il comparto del mondo dello spettacolo ha tirato in mezzo gli esperti. Sui social è scoppiata la polemica. “Senza pudore”, “Ma chi è che ha chiesto l’opinione di Umberto Smaila!?”, “Si vergogni”, sono solo alcuni dei commenti pubblicati online. “La prossima volta mi taglierò la lingua. Ogni volta che apro bocca si scatena il finimondo”, racconta Smaila a FQMagazine prima di spiegare il suo punto di vista tanto criticato. “Il mio è un grido di disperazione, più che una ... Leggi su ilfattoquotidiano Umberto Smaila contro i virologi : “Noi disoccupati - loro invece”| È polemica

