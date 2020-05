UFFICIALE - L'IFAB approva le 5 sostituzioni: ecco la nuova regola sui cambi fino a fine anno (Di venerdì 8 maggio 2020) L'IFAB ha deciso di modificare temporaneamente le regole del gioco del calcio per favorire la ripresa in piena estate dopo l'emergenza Coronavirus. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 8 maggio 2020) L'ha deciso di modificare temporaneamente le regole del gioco del calcio per favorire la ripresa in piena estate dopo l'emergenza Coronavirus.

100x100Napoli : L'#IFAB ha deciso di approvare la proposta della #FIFA. - sportli26181512 : #Notizie #Ifab Ufficiale, l’IFAB dà il via libera alle 5 sostituzioni: L’International Football Association Board (… - CalcioFinanza : Ufficiale, l’IFAB dà il via libera alle 5 sostituzioni - ArturoDb72 : RT @GoalItalia: ??#ULTIMORA?? Ok dell'IFAB per i 5 cambi a partita ? Il provvedimento è temporaneo ?? - GoalItalia : ??#ULTIMORA?? Ok dell'IFAB per i 5 cambi a partita ? Il provvedimento è temporaneo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE IFAB UFFICIALE: Ifab dà via libera a cinque sostituzioni, tutti i dettagli Calciomercato.com Ora è ufficiale: l'IFAB approva le 5 sostituzioni, provvedimento temporaneo

L'IFAB ha approvato la proposta della FIFA: ogni squadra potrà effettuare 5 cambi in tre finestre temporali. Si tratta di un provvedimento temporaneo. L'IFAB ha approvato la proposta della FIFA: ogni ...

UFFICIALE - L'IFAB approva le 5 sostituzioni: ecco la nuova regola sui cambi fino a fine anno

L'IFAB ha deciso di modificare temporaneamente le regole del gioco del calcio per favorire la ripresa in piena estate dopo l'emergenza Coronavirus. La proposta della FIFA di introdurre un emendamento ...

L'IFAB ha approvato la proposta della FIFA: ogni squadra potrà effettuare 5 cambi in tre finestre temporali. Si tratta di un provvedimento temporaneo. L'IFAB ha approvato la proposta della FIFA: ogni ...L'IFAB ha deciso di modificare temporaneamente le regole del gioco del calcio per favorire la ripresa in piena estate dopo l'emergenza Coronavirus. La proposta della FIFA di introdurre un emendamento ...