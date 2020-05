Salvini e la tentazione di Renzi: sfiduciare Bonafede (Di venerdì 8 maggio 2020) Matteo Salvini tende la mano ai vecchi alleati, Forza Italia e Fratelli d’Italia, e strizza l’occhio a Italia Viva per fare uno sgambetto al governo Conte in Senato, dove i numeri della maggioranza traballano. Forse non è un caso che dopo i sondaggi che danno in calo il gradimento dell’attuale segre Leggi su iltempo L’ostentazione della preghiera in prima serata : la D’Urso e Salvini recitano l’Eterno riposo insieme | VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) Matteotende la mano ai vecchi alleati, Forza Italia e Fratelli d’Italia, e strizza l’occhio a Italia Viva per fare uno sgambetto al governo Conte in Senato, dove i numeri della maggioranza traballano. Forse non è un caso che dopo i sondaggi che danno in calo il gradimento dell’attuale segre

Matteo Salvini tende la mano ai vecchi alleati, Forza Italia e Fratelli d’Italia, e strizza l’occhio a Italia Viva per fare uno sgambetto al governo Conte in Senato, dove i numeri della maggioranza tr ...

Lavoro nero e migranti, governo spaccato: la ministra Bellanova minaccia le dimissioni

Governo diviso sull'emersione dei lavoratori in nero immigrati e delle colf, in molti casi anch'esse straniere. Una divisione che va oltre le fibrillazioni politiche e che ha portato la ministra delle ...

