Pd Comune | prima di riaperture sostegni a bar e ristoranti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “L’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico, anche in deroga ai Piani di massima occupabilita’, fino al limite ulteriore del 35% nell’area del sito Unesco grazie alla sospensione dei vincoli della sovrintendenza e del 50% nel resto del. Inoltre la possibilita’ di nuove concessioni ai titolari di bar eche ne facessero domanda. Ecco i primi atti concreti che il Partito democratico di Roma e del Lazio in collaborazione con il gruppo capitolino del PD e a quelli dei municipi hanno presentato questo pomeriggio nellaconferenza stampa in video conferenza a sostegno del settore della ristorazione.” “Da lunedi’ prossimo la delibera sara’ portata in Assemblea Capitolina e nelle locali assemblee municipali. Procedure semplificate e in deroga ai vari regolamenti sono raccolti in una delibera di ...