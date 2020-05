Ninjala slitta di un mese a causa del Coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) Inizialmente previsto per la fine del mese come Free to Play in esclusiva Nintendo Switch attraverso l’eShop, Ninjala subisce un ritardo di un mese, la nuova data di uscita è ora il 24 Giugno 2020. Ninjala slitta alla fine di Giugno Il gioco verrà previsto distribuito gratuitamente ma supportato da acquisti opzionali e cosmetici, tuttavia il rinvio è dovuto a dei rallentamenti nello sviluppo causati dal Coronavirus, anche se i lavori sono a buon punto. Il team di sviluppo ha dichiarato: Ninjala è vicino al suo completamento, tuttavia siamo molto rallentati e limitati in quanto non possiamo lavorare e finalizzare il gioco nella medesima stanza.Stiamo comunque lavorando duramente per lanciare il gioco il prima possibile, ma la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti è fondamentale. Ci scusiamo con la community di Ninjala che ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 8 maggio 2020) Inizialmente previsto per la fine delcome Free to Play in esclusiva Nintendo Switch attraverso l’eShop,subisce un ritardo di un, la nuova data di uscita è ora il 24 Giugno 2020.alla fine di Giugno Il gioco verrà previsto distribuito gratuitamente ma supportato da acquisti opzionali e cosmetici, tuttavia il rinvio è dovuto a dei rallentamenti nello sviluppoti dal, anche se i lavori sono a buon punto. Il team di sviluppo ha dichiarato:è vicino al suo completamento, tuttavia siamo molto rallentati e limitati in quanto non possiamo lavorare e finalizzare il gioco nella medesima stanza.Stiamo comunque lavorando duramente per lanciare il gioco il prima possibile, ma la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti è fondamentale. Ci scusiamo con la community diche ...

tech_gamingit : Inizialmente previsto per il 28 Maggio, Ninjala slitta al 25 Giugno come esclusiva Nintendo Switch free to play - oOShinobi777Oo : Inizialmente previsto per il 28 Maggio, Ninjala slitta al 25 Giugno come esclusiva Nintendo Switch free to play -

Ultime Notizie dalla rete : Ninjala slitta L'uscita ufficiale di Ninjala su Switch slitta al prossimo 24 giugno IGN Italia Ninjala slitta di un mese a causa del Coronavirus

Inizialmente previsto per la fine del mese come Free to Play in esclusiva Nintendo Switch attraverso l’eShop, Ninjala subisce un ritardo di un mese, la nuova data di uscita è ora il 24 Giugno 2020. Ni ...

L'uscita ufficiale di Ninjala su Switch slitta al prossimo 24 giugno

Fissata inizialmente per il 27 maggio, GungHo Online ha comunicato che la data di uscita ufficiale di Ninjala su Switch è slittata di circa un mese, precisamente al 24 giugno, in seguito alle ultime v ...

Inizialmente previsto per la fine del mese come Free to Play in esclusiva Nintendo Switch attraverso l’eShop, Ninjala subisce un ritardo di un mese, la nuova data di uscita è ora il 24 Giugno 2020. Ni ...Fissata inizialmente per il 27 maggio, GungHo Online ha comunicato che la data di uscita ufficiale di Ninjala su Switch è slittata di circa un mese, precisamente al 24 giugno, in seguito alle ultime v ...