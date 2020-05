Libia, la Farnesina sta zitta quando Haftar le prende, strilla quando Haftar le dà… (Di venerdì 8 maggio 2020) Libia, il governo italiano si schiera con il suo omologo governo-fantoccio della Ue di al Serraj. Oggi si lamentano per un attacco delle truppe del generale Khalifa Haftar “vicino alla residenza dell’ambasciatore”. Addirittura: e cos’è, lesa maestà? Chiariamo: il governo italiano, e la Farnesina in particolare, sembrano non aver ancora ben compreso che in Libia c’è una guerra. Dopo giorni di continui attacchi delle forze del premier-fantoccio al Serraj contro Haftar, il 5 e il 6 maggio, oggi le forze di Haftar hanno lanciato una controffensiva. E che c’è di strano? Nelle guerre succede. Libia, perché l’Italia non fa i propri interessi? La verità è un’altra: il governo italiano (premier Gentiloni) fece sotto dettatura della Ue e dell’Onu la scelta di riconoscere il governo di al Serraj, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 maggio 2020), il governo italiano si schiera con il suo omologo governo-fantoccio della Ue di al Serraj. Oggi si lamentano per un attacco delle truppe del generale Khalifa“vicino alla residenza dell’ambasciatore”. Addirittura: e cos’è, lesa maestà? Chiariamo: il governo italiano, e lain particolare, sembrano non aver ancora ben compreso che inc’è una guerra. Dopo giorni di continui attacchi delle forze del premier-fantoccio al Serraj contro, il 5 e il 6 maggio, oggi le forze dihanno lanciato una controffensiva. E che c’è di strano? Nelle guerre succede., perché l’Italia non fa i propri interessi? La verità è un’altra: il governo italiano (premier Gentiloni) fece sotto dettatura della Ue e dell’Onu la scelta di riconoscere il governo di al Serraj, ...

