Governo, ora Renzi per restare chiede un contratto alla tedesca. Boschi a fine novembre diceva: “Errore, anche da punto di vista costituzionale” (Di venerdì 8 maggio 2020) Dicono che l’incontro con il premier è stato positivo, ma neanche 24 ore dopo l’uscita dal vertice sono ricominciate le richieste. Ora Italia viva, parola del leader Matteo Renzi, per restare in maggioranza vuole “un contratto alla tedesca“. Proprio quel contratto alla tedesca che avevano usato Lega e M5s per formare il Governo Conte 1 e che il Pd (con ancora dentro Italia viva) non ha voluto al momento di fare il patto con i 5 stelle. Uno strumento contestato più volte dagli stessi Renziani, tanto che, solo a fine novembre su La7, la capogruppo Iv alla Camera Maria Elena Boschi aveva detto: “Ho pensato che fosse un errore e che fosse sbagliato, anche dal punto di vista costituzionale, parlare di contratto quando lo hanno fatto Lega e M5s, e continuo a pensarlo oggi, anche se lo facessero Pd e Movimento 5 stelle”. Era il momento in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano "Spritz sui navigli e ristoratori multati? Non ha senso". Troppo anche per Myrta Merlino : bordata contro il governo

Silvio : "Ora cambio di governo prematuro Non mi occupo delle tattiche di Renzi"

