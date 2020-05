DOOM Eternal, nuove immagini e dettagli sull'imminente DLC (Di venerdì 8 maggio 2020) L'editore Bethesda Softworks e lo sviluppatore id Software hanno pubblicato i primi due screenshot del contenuto scaricabile della prossima campagna di DOOM Eternal incluso con il "Pass Anno Uno" che ha un costo di 29,99 euro. Le due immagini ci consentono di dare uno sguardo all'ambientazione del prossimo contenuto aggiuntivo che arriverà entro il primo anno del gioco."La leggenda del DOOM Slayer cresce...La tua vittoria sugli eserciti infernali portò l'umanità al limite dell'estinzione, ma ebbe un costo. Uno squilibrio di potere nei cieli richiede che il vero sovrano di questo universo si alzi e metta le cose a posto. Combatti contro regni mai visti prima dell'Universo DOOM, combatti contro nuovi demoni e esercita nuove abilità nella tua battaglia senza fine contro le forze del male." recita la descrizione del Pass.Attualmente non ci sono nuovi dettagli ... Leggi su eurogamer DOOM Eternal : 10 + 1 motivi per giocare al nuovo sparatutto di Bethesda

DOOM Eternal : 10 + 1 motivi per giocare (sconti fino al 25%)

DOOM Eternal ed il suo DLC - id Software conferma : il compositore Mick Gordon non lavorerà sulla musica (Di venerdì 8 maggio 2020) L'editore Bethesda Softworks e lo sviluppatore id Software hanno pubblicato i primi due screenshot del contenuto scaricabile della prossima campagna diincluso con il "Pass Anno Uno" che ha un costo di 29,99 euro. Le dueci consentono di dare uno sguardo all'ambientazione del prossimo contenuto aggiuntivo che arriverà entro il primo anno del gioco."La leggenda delSlayer cresce...La tua vittoria sugli eserciti infernali portò l'umanità al limite dell'estinzione, ma ebbe un costo. Uno squilibrio di potere nei cieli richiede che il vero sovrano di questo universo si alzi e metta le cose a posto. Combatti contro regni mai visti prima dell'Universo, combatti contro nuovi demoni e esercitaabilità nella tua battaglia senza fine contro le forze del male." recita la descrizione del Pass.Attualmente non ci sono nuovi...

Eurogamer_it : Nuove immagini per il DLC di #DOOMEternal. - tech_gamingit : Svelata la nuova Skin in arrivo per Doom Eternal, riscattabile con l'account Twitch Prime - oOShinobi777Oo : Svelata la nuova Skin in arrivo per Doom Eternal, riscattabile con l'account Twitch Prime - GamingTalker : Doom Eternal, ecco delle immagini del primo DLC della campagna - PaolaLiris : @ilCif @SimoneAKirA @ringcast @_Mdk7_ Non ha ancora finito Doom Eternal. -